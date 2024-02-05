سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

لم يكن يوم 4 فبراير يومًا مؤثرًا في حياتي من قبل بقدر ما أصبح رمزًا عميقًا للصمود والأمل، كنت أتعاطف معهم بشدة، ويعتصرني الألم من أجلهم، ولكني أصبحت منهم الآن، في 26 يوليو 2022 انطلقت رحلتي مع #مرض_السرطان، كانت البداية مؤثرة، ظننت أن حياتي انتهت، ولكن مع الوقت أدركت أنها بدأت.

خلال ال 18 شهر الماضية زارني السرطان مرتين في مكانين مختلفين من جسدي، زارني في #القولون وفي مايو 2023 زارني في #الكبد، السرطان خصم قوي وعنيد يحتاج إلى روح من الصمود والاحتمال والرضا لنهزمه.

كانت رحلة طويلة مع الألم، رحلة ليست هينة، وكل ما فيها غير متوقع وغير محتمل، خذلني البعض، وتهربوا حتى من الرد على اتصالاتي، رفضوا مشاركتي هذه اللحظات الصعبة؛ وكأن الله يعلمني درس اللجوء والاعتماد عليه وحده دون غيره؛ لذلك لم أعد أنتظر، لم أعد أتفاجأ، لم أعد أحزن، لاجئ إليه فقط.

أخوض رحلة مليئة بالنور، أطلقت عليها #رحلة_الوعي، رحلة تُلخص جوهر اليوم العالمي للسرطان، فنحن نحتفل بالإنسانية، بالروح العنيدة للإنسان، تلك الروح التي ترفض الهزيمة وتشع بقوة وتحدٍّ في وجه الصعاب، رحلة تعكس التزامنا الإنساني المشترك بالتغلب على التحديات التي يفرضها هذا المرض المُعقد، رحلة تحارب الرفض بصمود الروح، محطاتها مليئة بالرضا واليقين والتسليم.

خُضت مجموعة متنوعة من المشاعر والتجارب والمواقف المرتبطة برحلة مكافحة السرطان، نتجول في داخلي #كلمات_ملهمة، تجعل من هذا اليوم منصة للتأمل الجماعي، كل صعب يمكن أن نتجاوزه معًا يدًا بيد، نستطيع أن نتخطى ضعفنا وأن نكون أجمل وأقوى، أن نكون أكثر إنسانية، نتخطى بقوة وثبات وعزيمة، كل ما نحتاجه أن نكون معًا، أحث الناس على الوقوف معًا متضامنين متحدين يقولون: هذا مصابنا جميعًا يقولون لمرضي السرطان #كلنا_معاكم..