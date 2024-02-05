عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

صدى البلد

لم يكن يوم 4 فبراير يومًا مؤثرًا في حياتي من قبل بقدر ما أصبح رمزًا عميقًا للصمود والأمل، كنت أتعاطف معهم بشدة، ويعتصرني الألم من أجلهم، ولكني أصبحت منهم الآن،  في 26 يوليو 2022 انطلقت رحلتي مع #مرض_السرطان، كانت البداية مؤثرة، ظننت أن حياتي انتهت، ولكن مع الوقت أدركت أنها بدأت.

خلال ال 18 شهر الماضية زارني السرطان مرتين في مكانين مختلفين من جسدي، زارني في #القولون وفي مايو 2023 زارني في #الكبد، السرطان خصم قوي وعنيد يحتاج إلى روح من الصمود والاحتمال والرضا لنهزمه.

كانت رحلة طويلة مع الألم، رحلة ليست هينة، وكل ما فيها غير متوقع وغير محتمل، خذلني البعض، وتهربوا حتى من الرد على اتصالاتي، رفضوا مشاركتي هذه اللحظات الصعبة؛ وكأن الله يعلمني درس اللجوء والاعتماد عليه وحده دون غيره؛ لذلك لم أعد أنتظر، لم أعد أتفاجأ، لم أعد أحزن، لاجئ إليه فقط.

أخوض رحلة مليئة بالنور، أطلقت عليها #رحلة_الوعي، رحلة تُلخص جوهر اليوم العالمي للسرطان، فنحن نحتفل بالإنسانية، بالروح العنيدة للإنسان، تلك الروح التي ترفض الهزيمة وتشع بقوة وتحدٍّ في وجه الصعاب، رحلة تعكس التزامنا الإنساني المشترك بالتغلب على التحديات التي يفرضها هذا المرض المُعقد، رحلة تحارب الرفض بصمود الروح، محطاتها مليئة بالرضا واليقين والتسليم.

خُضت مجموعة متنوعة من المشاعر والتجارب والمواقف المرتبطة برحلة مكافحة السرطان، نتجول في داخلي  #كلمات_ملهمة، تجعل من هذا اليوم منصة للتأمل الجماعي، كل صعب يمكن أن نتجاوزه معًا يدًا بيد، نستطيع أن نتخطى ضعفنا وأن نكون أجمل وأقوى، أن نكون أكثر إنسانية، نتخطى بقوة وثبات وعزيمة، كل ما نحتاجه أن نكون معًا، أحث الناس على الوقوف معًا متضامنين متحدين يقولون: هذا مصابنا جميعًا يقولون لمرضي السرطان #كلنا_معاكم..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

ترشيحاتنا

لم تكن تعرفها.. أهم ميزات في واتساب توفر وقتك وجهدك

«حق عرب».. رسالة أحمد العوضي لجمهوره بعد استقباله في شارع المعز|ماذا قال؟

خبير يكشف سبب هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازي.. وهل يستمر الانخفاض؟

كواليس حديث اتحاد الكرة مع الفرنسي هيرفي رينارد لخلافة فيتوريا.. تفاصيل

لحظة إطلاق الصواريخ والطائرات الأمريكية على مواقع ميليشيات الحوثي في اليمن|شاهد

أرى الدنيا بشكل مختلف ومُستعدة للموت.. «ساندي» تكشف موقفها من التبرع بأعضائها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

مكشوف وجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ