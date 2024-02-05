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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن وهولندا ينفذان إسقاطًا جويًا لمساعدات وإمدادات طبية في غزة |تفاصيل

المساعدات الأردنية
المساعدات الأردنية إلى غزة

أعلن مسئولون أردنيون وهولنديون، أن سلاح الجو الملكي الأردني قام مع سلاح الجو الهولندي بإسقاط مساعدات وإمدادات طبية مرتين بنجاح في محيط المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة، وفقا لشبكة CNN.

ووفقًا للقوات المسلحة الأردنية، شمل الإنزال إمدادات إنسانية وطبية، تم تسليمها باستخدام المظلات المُوجهة بنظام تحديد المواقع العالمية (GPS).

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الهولندية نجاح المهمة الإنسانية، وقال خوسيه أندريس، مؤسس منظمة World Central Kitchen غير الحكومية، إنه كان أيضًا جزءًا من هذا الجهد.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، قامت القوات الجوية الفرنسية والأردنية بإسقاط 7 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى مستشفى ميداني آخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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