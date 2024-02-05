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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أفضل ألبوم| تايلور سويفت تفوز بالجرامي الـ 13 في مسيرتها الغنائية

تايلور سويفت
تايلور سويفت

فازت منذ قليل مطربة البوب العالمية تايلور سويفت بجائزة الجرامي رقم 13 في مسيرتها الغنائية عن فئة أفضل ألبوم لهذا العام وذلك خلال حفل توزيع جوائز الجرامي المقامة حاليًا في لوس أنجلوس.

 

وفور استلام تايلور الجائزة عبرت عن سعادتها علي المسرح لكونها الجائزة رقم 13 لها في مسيرتها الغنائية وفاجأت الحضور بالإعلان عن موعد طرح ألبومها الجديد.

 

وقالت «تايلور» إنها مُمتنة لأعضاء الجمعية الذين صوتوا لها للفوز بهذه الجائزة، مشيرة إلى أنه انعكاس لصوت الشارع، لذلك أعلنت أن الألبوم الذي كانت تعمل عليه طوال الفترة الماضية أصبح جاهزًا للطرح وسوف يرى النور يوم 19  من شهر أبريل القادم ويحمل اسم "The Tortured Poets Department".

واختتمت تايلور حديثها: "سأذهب وأنشر الغلاف الآن خلف الكواليس، شكرًا لكم أنا أحبكم".

جائزة الجرامي

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