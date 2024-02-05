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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة : تعاقدنا على الأدوية المستوردة .. وضخها في السوق الفترة المقبلة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية تفرق ما بين أنواع عدم توافر الدواء بإعتبار الأدوية التي لا تحمل الاسم التجاري الخاص بها، ولكن يوجد فى الأسواق أدوية أخري بأسماء تجارية مختلفة تحتوي على نفس المادة الفعالة ونفس طريقة التناول، فتلك لا تعد نواقص فى المنظمة.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”  المذاع عبر فضائية “TEN”، أن النواقص هي الأدوية التي لا تتواجد لتلبية حاجات المرضي، مع عدم وجود مثيل أو بديل لها، لافتا إلى أن هذا هو محور عمل اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس الوزراء والتي تضم وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء ومحافظ البنك المركزي، والتي اجتمعت أمس من أجل وضع حلول لتوفير هذه الأدوية.

وأشار إلى أن تم التعاقد منذ فترة على الأدوية المستوردة وسيتم ضخها في السوق الفترة المقبلة.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة الصحة منظمة الصحة العالمية الأدوية

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