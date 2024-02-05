تخفيضات 70% وغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل عن الأوكازيون الشتوي للملابس

قالت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الشتوي يبدأ من اليوم، ويستمر لمدة شهر لكل محل أسبوعين، مشيرة إلى أنه بعد إنتهاء هذا الشهر سيكون هناك شهر آخر خاص بالتصفيات الخاصة بالموسم الشتوي.

وأضافت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن نسبة التخفيضات ستتعدى الـ 70%، موضحة أن الأوكازيون يتزامن مع موجة الطقس الباردة التي بدأت تلك الأيام، وبالتالي فهي فرصة للأشخاص للشراء.

ونوهت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يجب التأكد من المكان الذى يتواجد به الأوكازيون من خلال الملصقات الموجودة عليها من الخارج، والتي تشير لوجود نسبة خصم، لافتة: “المشاركة للتاجر فى الأوكازيون يجب أن تكون عن طريق إستمارة يملئها وتكون عن طريق أقرب مديرية تابعة للتموين فى محيطه.. وغرامة تصل ل2 مليون جنيه للمخالفين أو التجار المتلاعبين فى الأسعار”.