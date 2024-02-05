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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بتهديد زوجته بصور في غرفة النوم بالقطامية

صدى البلد

جريمة القطامية.. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالحبس  6 أشهر لمتهم لتهديد زوجته  بأمور خادشة للحياء بعدما تعرف عليها عبر الإنترنت وهو في دولة ألمانيا في القطامية

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم مجدي.م. هدد زوجته بإفشاء أموراً مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية.


وأشارت أمر الإحالة، أن المتهم استخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي الفيس بوك، الواتس آب بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها.

جريمة القطامية


وأوضح أمر الإحالة، أن المجني عليها، في فترة تطليقها خلعاً من زوجها الثاني تعرفت على المتهم مجدي.م. أثناء تواجده بدولة ألمانيا وذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أثمرت عن زواجهما في غضون عام ۲۰۱٨، ونظراً لتواجد المتهم لفترات خارج البلاد فقد كان يتواصل معها هاتفياً ويلح عليها في طلب مراسلته بصور خاصة لها، وتلبية لطلبه فقد أرسلت له بكامل إرادتها عدة صور لها بعضها وهي عارية من الملابس والبعض الآخر وهي لا ترتدي سوى ملابسها الداخلية.

القطامية التجمع الخامس جنايات القاهرة دولة المانيا محكمة جنايات القاهرة

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