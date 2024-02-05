بعد تعثر ليفربول صراع الصدارة يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي

أشعل فريق أرسنال المنافسة علي صدارة الدوري الإنجليزي، بعد التغلب علي ليفربول بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونرصد لكم في السطور التالية ترتيب فرق البريميرليج:
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 23:
- ليفربول: 51 نقطة.
- أرسنال: 49 نقطة.
- مانشستر سيتي: 46 نقطة.
- أستون فيلا: 46 نقطة.
- توتنهام: 44 نقطة.
- مانشستر يونايتد: 38 نقطة.
- وست هام: 36 نقطة.
- برايتون: 35 نقطة.
- نيوكاسل يونايتد: 33 نقطة.
- ولفرهامبتون: 32 نقطة.
- تشيلسي: 31 نقطة.
- بورنموث: 27 نقطة.
- فولهام: 26 نقطة.
- كريستال بالاس: 24 نقطة.
- برينتفورد: 22 نقطة.
- نوتينجهام فورست: 20 نقطة.
- لوتون تاون: 20 نقطة.
- إيفرتون: 19 نقطة.
- بيرنلي: 13 نقطة.
- شيفيلد يونايتد: 10 نقطة.