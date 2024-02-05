بعد تعثر ليفربول صراع الصدارة يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي

أشعل فريق أرسنال المنافسة علي صدارة الدوري الإنجليزي، بعد التغلب علي ليفربول بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونرصد لكم في السطور التالية ترتيب فرق البريميرليج:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 23: