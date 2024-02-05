وزير المالية الإسرائيلي يرفض تنفيذ العقوبات الأمريكية على المستوطنين

دعا وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الإثنين، البنوك الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد أربعة مستوطنين، بسبب إرهابهم في الضفة الغربية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع قبل أيام، أمرا رئاسيا يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على مستوطنين إسرائيليين ضالعين في هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقا للقرار الصادر عن البيت الأبيض، قرر بنك "لئومي" تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف تدخل لوقف الإجراءات التي كان البنك يعتزم تنفيذها ضد المستوطنيين.

وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، فرضت إدارة بايدن عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية.

وأيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد بعض المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.