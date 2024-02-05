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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط أزمة تأجيل الانتخابات.. انقطاع الإنترنت عن عاصمة السنغال

السنغال
السنغال

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها، بانقطاع الإنترنت عن عاصمة السنغال داكار وسط أزمة سياسية عقب تأجيل الانتخابات.

وقالت "فرانس برس"، إن الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول انقطع في داكار اليوم الاثنين، حسبما أفاد صحفيون، في الوقت الذي تواجه فيه السنغال أزمة سياسية بعد أن أعلن الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات المقررة هذا الشهر.

وقال العديد من المستخدمين في العاصمة إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الانترنت على هواتفهم منذ الصباح.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، عن إلغاء مرسوم كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال سال في خطاب للأمة "وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم 26 نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024، مُرجعًا سبب قراره للتحقيق مع القاضيين.

وعلى إثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبد اللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك "حريته الكاملة".

وقال كوليبالي "بعدما أطلعت بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي، اتخذت قرارا بمغادرة الحكومة".

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