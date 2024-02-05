الإسماعيلي يفسخ عقده مع صالح جمعة ويخطف سكر مجانًا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن فسخ الإسماعيلي عقده مع لاعبه صالح جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الغندور :"رسميــــــــــاً :"الإسماعيلي يفسخ عقده مع لاعبه "صالح جمعة".

أعلن النادي الإسماعيلي عن تعاقده مع حاتم سكر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "رسميـــــــــاً :الاسماعيلي يواصل صفقاته الشتوية القوية ويعلن تعاقده مع حاتم سكر لاعب الزمالك ✍️"

كان الزمالك قد قرر الاستغناء عن اللاعب في فترة القيد الحالية، ومن ثم انضم للإسماعيلي بشكل مجاني.