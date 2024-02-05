غش وتدليس.. ضبط 2784 قضية تموينية بالجيزة

تواصل أجهزة محافظة الجيزة مجهوداتها لضبط الأسواق ومراقبة عمليات تداول السلع للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المتداولة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.



واطلع محافظ الجيزة علي جهود مباحث التموين بالتعاون مع الجهات المعنية خلال شهر يناير والتى أسفرت عن ضبط إجمالى 2754 قضية بمضبوطات بلغت 518 طن و 192450 لتر مضبوطات والتى شملت 97 قضية غش تجارى وتدليس تضمنت ( لحوم، دواجن، مكرونة، عدس، سكر، دقيق، زيت، أرز، سمن، عجوة، معسل، طحين، ملح، سمسم، حبة البركة، نشا، شوكولاتة، جبنة، عسل، خل، صلصة، فول تدميس، تونة، تمور، ملبن، أدوية، منظفات، مستحضرات تجميل ، جيلاتين غذائى، أسمنت، حديد تسليح، سجائر، كريمة بسكويت، بسكويت، قطع غيار سيارات، صابون صناعى، صودا كاوية).



كما شملت الجهود في مجال المطاحن والمخابز والبدالين التموينين ضبط 1058 قضية تنوعت ما بين تجميع واستيلاء على دقيق بلدى مدعم وإجمالى عدد 55 بطاقة تموينية لاستغلال الدعم المقدمة وعدم حمل شهادات صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص.



وفي مجال المحلات العامة فقد تك ضبط 1593 قضية لإدارة منشأت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الي جانب 6 قضايا لتجميع والإستيلاء على السولار المدعم من قبل الدولة، وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير 2746 محضر مخالفة.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، ومنع حالات الغش التجارى وإلزام التجار بالأسعار المقررة والتصدى للممارسات الاحتكارية .