إيران: الضربات الأمريكية في اليمن والعراق وسوريا لصرف الانتباه عن الوضع بفلسطين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن وسوريا والعراق هي محاولة لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع في فلسطين.

وأشاف كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي، الى أن مهاجمة دول أخرى في المنطقة هو انتهاك لسيادتها ومحاولة يائسة لصرف انتباه الرأي العام عن الأزمة الكبرى في فلسطين والتي يتمثل حلها في إنهاء الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المضطهد".

وتابع كنعاني: "للأسف، بدلا من تعزيز السلام والأمن في المنطقة، تفضل الولايات المتحدة وبريطانيا دعم النظام الإسرائيلي ومصالحه التوسعية".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن في الشرق الأوسط "غير متسقة وتتناقض مع تصريحاتها"، لافتا إلى أن "إسرائيل لن تكون قادرة على مواصلة الحرب ضد الشعب الفلسطيني دون دعم الحكومة الأمريكية".

كما أشار إلى دور لندن فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، قائلا إن البريطانيين "يجب ألا ينسوا مسؤوليتهم التاريخية" في التسبب في بؤرة عدم الاستقرار هذه.

وأضاف: "عليهم أن يتعلموا من أخطائهم السابقة ويتركوا دعمهم للنظام الصهيوني".

وأكد الكنعاني أن إيران بدورها تعارض أي أعمال من شأنها أن تزيد من تصعيد الصراع وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب.