بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

لأول مرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، أعلنت شركة ماكدونالدز الأمريكية للمأكولات السريعة، عدم تحقيق المبيعات المستهدفة متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط والصين والهند.

وقالت ماكدونالدز، اليوم الاثنين، إن التوترات المتزايدة، أضرت بأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأن الشركة تراقب الوضع المتطور.

وأوضحت ماكدونالدز أنها قدمت بعض المساعدة المالية في شكل إعفاء من حقوق الملكية أو تحصيل نقدي مؤجل للشركات المستقلة التي تحصل على ترخيص للعمل باسمها.

وأشارت ماكدونالدز إلى أنها قدمت قدرًا ضئيلًا من المساعدة المالية لأصحاب الامتياز المتأثرين بالحرب في الشرق الأوسط، لكن مبيعات أعمالها في الأسواق المرخصة، التي تعد معظم شركات الشرق الأوسط جزءا منها ارتفعت بنسبة "0.7% فقط" في الربع الأخير، نتيجة للتوترات.

ونبهت الشركة وفقًا لتقرير شبكة “سي إن إن" اليوم الاثنين إلى أن هذا أسوأ بكثير من النمو الذي تجاوز 4% في الولايات المتحدة وغيرها من الشركات الدولية.

ماكدونالدز



وأشارت إلى أنه قبل عام مضى، كانت أعمال الأسواق المرخصة هي الوحدة الأفضل أداءً، حيث حققت مبيعاتها نموًا يزيد عن 16%.

بشكل عام، ارتفعت المبيعات العالمية في مواقع ماكدونالدز المفتوحة لمدة عام على الأقل بنسبة 3.4٪ في الربع الرابع، وهو أقل مما توقعه المحللون، حيث أثرت الاحتجاجات ضد الشركة في الشرق الأوسط.

وأدى ذلك أيضًا إلى انخفاض إيراداتها، التي وصلت إلى 6.41 مليار دولار، لكنها جاءت أيضًا أقل بقليل من التوقعات.

انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) قليلاً في تداول ما قبل السوق.

وقال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز الشهر الماضي إن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة شهد "تأثيرا ملموسا على الأعمال" بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى "معلومات مضللة" حول العلامة التجارية.

وفي أعقاب 7 أكتوبر 2023، وزعت شركة ماكدونالدز إسرائيل آلاف الوجبات المجانية.

وسرعان ما نأى العديد من مشغلي ماكدونالدز في المنطقة بأنفسهم عن تصرفات المشغل الإسرائيلي.

وأصدرت مجموعات الامتياز في الكويت وباكستان ودول أخرى بيانات تقول إنها لا تشترك في الملكية مع الامتياز الإسرائيلي.

وتتم إدارة الغالبية العظمى من مواقع ماكدونالدز من قبل مشغلي الامتياز المحليين، وفقًا لشبكة “سي ان إن”؟

ويعمل هؤلاء المشغلون بعدة طرق كشركات مستقلة: فهم يحددون الأجور والأسعار، وعندما يشعرون بذلك، يقومون بالإدلاء ببيانات أو تبرعات وفقًا لتقديرهم.

وقد ساعد هذا النهج في جعل ماكدونالدز ظاهرة عالمية، مع أكثر من 40 ألف موقع على مستوى العالم، بما في ذلك ما يقرب من 27 ألف موقع خارج الولايات المتحدة، اعتبارا من عام 2022.