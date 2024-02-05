عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

ماكدونالدز تلعن تضرر
ماكدونالدز تلعن تضرر أعمالها في الشرق الأوسط

لأول مرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، أعلنت شركة ماكدونالدز الأمريكية للمأكولات السريعة، عدم تحقيق المبيعات المستهدفة متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط والصين والهند. 

وقالت ماكدونالدز، اليوم الاثنين، إن التوترات المتزايدة، أضرت بأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأن الشركة تراقب الوضع المتطور.

وأوضحت ماكدونالدز أنها قدمت بعض المساعدة المالية في شكل إعفاء من حقوق الملكية أو تحصيل نقدي مؤجل للشركات المستقلة التي تحصل على ترخيص للعمل باسمها. 

وأشارت ماكدونالدز إلى أنها قدمت قدرًا ضئيلًا من المساعدة المالية لأصحاب الامتياز المتأثرين بالحرب في الشرق الأوسط، لكن مبيعات أعمالها في الأسواق المرخصة، التي تعد معظم شركات الشرق الأوسط جزءا منها ارتفعت بنسبة "0.7% فقط" في الربع الأخير، نتيجة للتوترات.

ونبهت الشركة وفقًا لتقرير شبكة “سي إن إن" اليوم الاثنين إلى أن هذا أسوأ بكثير من النمو الذي تجاوز 4% في الولايات المتحدة وغيرها من الشركات الدولية.

ماكدونالدز


وأشارت إلى أنه قبل عام مضى، كانت أعمال الأسواق المرخصة هي الوحدة الأفضل أداءً، حيث حققت مبيعاتها نموًا يزيد عن 16%.

بشكل عام، ارتفعت المبيعات العالمية في مواقع ماكدونالدز المفتوحة لمدة عام على الأقل بنسبة 3.4٪ في الربع الرابع، وهو أقل مما توقعه المحللون، حيث أثرت الاحتجاجات ضد الشركة في الشرق الأوسط. 

وأدى ذلك أيضًا إلى انخفاض إيراداتها، التي وصلت إلى 6.41 مليار دولار، لكنها جاءت أيضًا أقل بقليل من التوقعات.

انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) قليلاً في تداول ما قبل السوق.

وقال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز الشهر الماضي إن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة شهد "تأثيرا ملموسا على الأعمال" بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى "معلومات مضللة" حول العلامة التجارية.

وفي أعقاب  7 أكتوبر 2023، وزعت شركة ماكدونالدز إسرائيل آلاف الوجبات المجانية. 

وسرعان ما نأى العديد من مشغلي ماكدونالدز في المنطقة بأنفسهم عن تصرفات المشغل الإسرائيلي. 

إسرائيل تدمر مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا

استبدال نتنياهو.. الكشف عن مخطط انقلابي في إسرائيل| تفاصيل

وأصدرت مجموعات الامتياز في الكويت وباكستان ودول أخرى بيانات تقول إنها لا تشترك في الملكية مع الامتياز الإسرائيلي.

وتتم إدارة الغالبية العظمى من مواقع ماكدونالدز من قبل مشغلي الامتياز المحليين، وفقًا لشبكة “سي ان إن”؟ 

ويعمل هؤلاء المشغلون بعدة طرق كشركات مستقلة: فهم يحددون الأجور والأسعار، وعندما يشعرون بذلك، يقومون بالإدلاء ببيانات أو تبرعات وفقًا لتقديرهم. 

وقد ساعد هذا النهج في جعل ماكدونالدز ظاهرة عالمية، مع أكثر من 40 ألف موقع على مستوى العالم، بما في ذلك ما يقرب من 27 ألف موقع خارج الولايات المتحدة، اعتبارا من عام 2022.

ماكدونالدز الشرق الاوسط الصين الهند إسرائيل حماس المقاطعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

مفاجأة.. الأهلي يفاوض نجم منتخب جنوب أفريقيا.. ورد فعل مثير من اللاعب

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي.. منتخب مصر مع الأرجنتين وإسبانيا في كأس العالم 2026

169 هجوما.. الخارجية الأمريكية ترسل مبعوثها لليمن

بعد هبوط الدولار.. بشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاصوليا البيضاء بالأسواق

فضل ليلة النصف من شعبان وحكم الاحتفال بها.. دار الإفتاء ترد

700 جنيه في الجرام..شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن عيار 21..فيديو

هل تنخفض أسعار العقارات؟.. 5360 جنيها تراجعا في سعر الحديد اليوم| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

أبرز هدية قدمتها جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده.. تعرف عليها

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

فيديو

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ