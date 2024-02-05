إسرائيل تدمر مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا

ذكرت فضائية يورونيوز عربية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت في شهر ديسمبر الماضي، المقر الرئيسي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بلدة جباليا كجزء من الحملة البرية التي نفذتها في شمال غزة.

وأظهرت لقطات نشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، آثار الهجمات على المبنى وسيارات الإسعاف المتضررة في محيطه.

وطالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء شمال غزة في الأسابيع الأولى من الحرب، من أجل بدء عمليته البرية.

مقاتلي حركة حماس

وتواجه قوافل المساعدات صعوبة في الوصول إلى شمال القطاع بسبب المعارك الدائرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية حماس .