أول رد فعل من محمد الشناوي على انتقال الزنفلي لـ الأهلي

نشر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ويعد هذا أول ظهور لـ الشناوي بعد أيام من اجراءه عملية جراحية في المانيا بعد اصابته في بطولة امم افريقيا ، وإعلان النادي الاهلي عن صفقة انتقال محمود الزنفلي حارس مرمي فريق الداخلية لصفوفه إعارة لمدة 6 أشهر.

واستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لاستكمال مرحلة التأهيل.

كان المنتخب المصري خرج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد هزيمته في دور الـ16 بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك بعد تعادل المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1 / 1.