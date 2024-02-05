اتحاد طلاب جامعة عين شمس ينظم مسابقة الشطرنج الفردي

تعقد إدارة النشاط الاجتماعي باتحاد طلاب جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة مسابقة الشطرنج فردي بجامعة عين شمس خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من فبراير الجاري بالمدينة الجامعية باجمالي طلاب ٨٥ طالب و ١٥ طالبة من كليات الجامعة ويأتي تحكيم البطولة من خلال حكام دوليين من الاتحاد المصري للشطرنج.

تُقام البطولة تحت إشراف اداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و سالم احمد سالم القائم بعمل مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

يعتزم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر على إقامة ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة .

ويأتي ذلك ضمن فعّاليّات إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة للقيام بدورهما نحـو تفعيل الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة، وذلك بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ويقام ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة على مسرح كلية البنات فى الفترة من ١٣ حتى ١٥ فبراير الجاري وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وينظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر و بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية .

وبدأ أمس عقد عدد من اللقاءات مع الطلاب لاختيار الكوادر الإعلامية اللازمة لإعداد الفريق بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وعلى جانب آخر تنظم لجنة الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس - إقامة مهرجان الأسر الطلابية خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفي إطار دور اتحاد طلاب الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتحت إشراف إداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب .

يأتي ذلك من رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه لإحياء الأنشطة الطلابية المختلفة وتدعيم العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 2024/2/18 حتى يوم الخميس الموافق 2024/2/22 وذلك تحت الإشراف التنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.