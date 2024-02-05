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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط أكثر من 3 أطنان زيت سيليكون وجلسرين وملح طعام مجهولة المصدر

صدى البلد

تمكن قطاع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية من ضبط أكثر من 3 أطنان زيت سيليكون وجلسرين وملح طعام مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان. 

وقالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن -في بيان اليوم /الإثنين/- إن ذلك جاء بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، مضيفة أن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة جاء للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، ووصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضحت أنه تم تشكيل حملة مفاجئة من قطاع تموين جنوب الشرقية بالتعاون مع تموين العاشر من رمضان للمرور على الأنشطة التجارية والصناعية بالعاشر، التي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر لمرتكبيها شملت تحرير محضر ضد المسؤول عن إدارة مصنع غزل حيث تم ضبط 5 براميل زيت سيليكون تزن طنا واحدا مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد المسؤول عن إدارة مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات لضبط 5 براميل جلسرين مجهولة المصدر بإجمالي طن و250 كجم.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مقلة محمصات لضبط طن ملح طعام مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب مطعم لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات المعروضة للبيع، ومحضر ضد صاحب محل بقالة لعدم وجود شهادة صحية سارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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