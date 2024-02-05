عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: الاقتصاد ليس ترفًا وأصبح طرفًا في حوار كل بيت مصري

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث في كل نجع وكل مدينة وقرية في مصر هو الاقتصاد، مشددًا على أن الحديث حول الاقتصاد ليس ترفًا وأصبح طرفًا في حوار كل بيت المصري، موضحا أن الخبرات الاقتصادية بدأت تتكون في كل بيت مصري جراء الوضع الحالي.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك اهتمامات بكل أرقام دقيقة بشأن الاقتصاد المصري وكأنها مباراة كرة قدم تتابعها وتتدقق في الأرقام، متابعا: "الاقتصاد عمود فقري في الحياة المصرية وهو ما يجعلنا أكثر اهتمامًا ووعيًا وتوثيق ما نتحدث وجدية الطرح والنقاش، أمام فكي رحى بين التفاؤل المفرط الذي يصل لحد تجاوز المنطق والعلم أو التشاؤم المفرط الذي يصل لحد اليأس وتحطيم الأبواب.

وأوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أنه لابد من ترشيد العقل وتجنيب العواطف ويكون لدينا قدر من الثبات الانفعالي، مشددًا على أنه لابد من تجنيب العاطفة في التفكير للوصول إلى حلول للأزمة الحالية.

الإقتصاد المصرى الحياة المصرية الاقتصاد عمود فقري مصر الخبرات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

انفراجة في أزمة السكر.. بشرى سارة لمزارعي القصب بشأن أسعار التوريد

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

ترشيحاتنا

السيد القصير: نجري حصرا للمحاصيل بالذكاء الاصطناعي.. و«كارت الفلاح» سهل على المزارعين

أمين عمر وأبو الرجال وطه وعاشور في قبل نهائي أمم أفريقيا

بعد عودة نجله إلى الزمالك.. فاروق جعفر: كنت زعلان ونفسيتي تعبانة

الدولار يواصل الانهيار.. يوسف الحسيني: الرئيس السيسي وعد وأوفى.. فيديو

محدش اهتم بيا.. محمد الناظر يفاجئ الجميع بمرضه الخطير

المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة إلى الدول العربية بشأن الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الفضاء.. علاج جديد للقضاء على السرطان

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

ملك بريطانيا يبدأ رحلة علاجه من مرض خطير.. ماذا سيفعل ولي العهد؟

أزمة صحية مفاجئة.. تطورات حالة علاء مرسي الصحية|وهذه مخاطر مرضه

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ