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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ العلاقات الدولية: مصر نجحت في تغيير بوصلة الغرب تجاه فلسطين

غزة
غزة

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن الدور المصرى تجاه الأشقاء الفلسطينيين يرتكز على ركيزتين وهما الركيزة السياسية من خلال المسار السياسى والدبلوماسى والإنسانى أيضا من خلال إدخال المساعدات، والركيزة الثانية وهى ممارسة الضغط على صناع القرار فى إسرائيل بطريقة غير مباشرة.

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الخارجية الأمريكية: ندرس إرسال المساعدات إلى غزة بعيدا عن الأونروا

أضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن بقاء أهالي غزة فى القطاع يتوقف على هى ضمان نفاذ إرسال المساعدات لهم، ولذا فإن الاحتلال يعمل على حرمانهم من المساعدات الإنسانية.

أوضح، أن مصر والأونروا هى عقبة أمام تمدد الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة، فلذا يلجأون لنشر الشائعات لضرب الثقة بين الشعب المصرى والقيادة السياسية من جهة او اتهام الأونروا بتهم ليس لها أساس، والنتيجة أهل غزة يموتون. 
 

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