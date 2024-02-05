باحث سياسي: التدخل الأمريكي بالشرق الأوسط «لا يسمن ولا يغني من جوع»

قال الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي بواشنطن، إن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وما تبعها من تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وقناة السويس؛ أدا لضغط كبير على الاتحاد الأوروبي، لأن أوروبا الأكثر تاثرًا بما حدث، وأكثر بكثير من أمريكا، والاختلاف بينهما، سيؤدي إلى تغيير اتجاهات الصراع في المرحلة المقبلة، لأن تأثر أوروبا بما يحدث أكبر من أمريكا بكثير.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين بدأت تشعر بالقلق بسب ما يحدث في البحر الأحمر، وربما يكون هناك زخم يتم خلقه، وربما ينتهي بصورة أو بأخرى بشيء من التغيير الحقيقي.

وأوضح أن هناك درجات من الضغط الأمريكي على إسرائيل، ولكن احتمالات الهدنة ثقيلة جدًا على إسرائيل، مضيفًا أن التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط، هو تدخل لا يسمن ولا يغني من جوع، معقبًا: "عدم التدخل ربما يكون أفضل، وتدخلات واشنطن تزيد الأمر والموقف في المنطقة اشتعالًا".

وعلق على زيارات وزير الخارجية الأمريكي ألأنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، قائلا إن وزير الخارجية الأمريكي يسعى لزخم أكبر بالتباحث مع السعودية ومصر وقطر ودول المنطقة، وربما يتم التوصل لهدنة حقيقية، في ظل تدخل هذه الدول بهذا الثقل.