بعد هجوم الأردن.. البنتاجون: الرد على مصرع جنودنا لم ينته بعد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم الاثنين، بأن البنتاجون أعلن أنه لن نتطرق للحديث عن أي عمليات مستقبلية تتعلق بردنا على هجوم الأردن، والرد على مقتل جنودنا لم ينته بعد.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية بأن البنتاجون، أكد أنه يحتمل أن يكون هناك خسائر بشرية في ضرباتنا الأخيرة على العراق وسوريا، ومازالت عمليات التقييم قائمة بشأن ضرباتنا الأخيرة في سوريا والعراق، و إذا لم يتوقف الحـ ـوثيون عن هجماتهم في البحر الأحمر فلن نكتف بالدفاع عن السفن فحسب ولكننا سنواصل محاولات الحد من قدراتهم على الهجوم.

واكملت قناة القاهرة الإخبارية، بأن البنتاجون ، أشار إلى أن سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا في المنطقة.



