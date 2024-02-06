أخبار التعليم| بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا للفصل الدراسي الأول 2024.. قلب العقرب يجاور القمر الآن في سماء مصر.. شاهد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القمر والزهرة والمريخ مشهد فلكي بديع يظهر في السماء

تتزين سماء مصر على مدار يومي الأربعاء والخميس، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران ثلاثي حين يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

تعرف على آخر موعد لغلق باب التقديم لمنح العلماء

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم عن منح (SRI2024) للعلماء في بداية حياتهم المهنية .

رئيس جامعة سوهاج يتابع التجهيزات النهائية لتركيب جهاز الجاما بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم التجهيزات النهائية لتركيب جهاز الجاما كاميرا الجديد، وذلك بوحده الطب النووي بقسم الأورام بالمستشفي الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سيد مصطفي رئيس قسم الأورام.

محافظ شمال سيناء يجتمع برئيس هيئة تعليم الكبار لبحث سبل التعاون

اجتمع اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء واللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ،والأستاذ الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ لحضور المجلس التنفيذي لمحو الأمية بالمحافظة ، يوم الإثنين الموافق 5فبراير2024 بديوان عام المحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، والإتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ لتصبح محافظة شمال سيناء خالية من الأمية في الوقت القريب، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، ومديري المديريات والجهات الشريكة من المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والمجالس القومية المتخصصة بالمحافظة والأستاذ مدحت كامل مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة.

دار العلوم القاهرة تنظم دورة لإعداد معلم العربية لغير الناطقين بها

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة على بداية الحجز في دورات تدريبية جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.

بقرار جمهوري.. تعيين أحمد عادل عميدا لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد عادل محمد عبدالحكيم جمعة عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية.

قلب العقرب يجاور القمر الآن في سماء مصر.. شاهد

تشهد سماء مصر، الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

السفيرة الأمريكية بالقاهرة تتفقد مركز التطوير المهني بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم ، الاثنين الموافق 2024/2/5، السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك بغية تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين، شهد اللقاء الدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الأجنبية، والدكتورة دينا سعد، مدير المراكز الجامعية للتطوير المهني، والدكتورة عائشة حمدي، مدير مركز كلية الأعمال والممثل الإقليمي للمشروع، والدكتورة أيتن الروبي، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التربية.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا للفصل الدراسي الأول 2024

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٧٤,٢٦%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.