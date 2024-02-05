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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يتابع التجهيزات النهائية لتركيب جهاز الجاما بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي

صدى البلد

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم التجهيزات النهائية لتركيب جهاز الجاما كاميرا الجديد، وذلك بوحده الطب النووي بقسم الأورام بالمستشفي الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سيد مصطفي رئيس قسم الأورام.

 

وأكد "النعماني" أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات علاجية وطبية للمرضي علي مستوى عالي من الجودة بمحافظات الصعيد، تحرص  إدارة الجامعة بإستمرار علي تزويد الأقسام المختلفة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لإستمرار تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين عليها، لتتكامل مع وجود نخبة مميزة من أفضل الاستشاريين والمتخصصين فب مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح أن التصوير بجهاز الجاما كاميرا يعد نوعاً من أنواع التصوير بالنظائر المشعة، والذى يعطى مصداقية وكفاءة أكبر فى تشخيص الأورام، وذلك بتكلفة ١١ مليون جنية.

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وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن الجاما كاميرا تعد من أحدث الأجهزة التي تم إضافتها لوحدة الطب النووي بقسم الاورام، وتعد من أهم الوحدات المتكاملة تقنياً على مستوى الصعيد، مضيفاً ان الجهاز يعد أحد الوسائل الطبية الدقيقة لتشخيص انتشار الأورام بأنواعها ومراحلها المختلفة داخل الجسم، الذى تقوم فكرته على تصوير المركبات المشعة داخل الأنسجة بعد حقن المريض بها.

 

ولفت الدكتور سيد مصطفى إلى أن الجهاز يستخدم في تشخيص الأمراض و الأورام المختلفة مثل المسح الذري للعظام والكلي والكبد والقلب والغدد الليمفاوية، الي جانب علاج وتشخيص أمراض وأورام الغدة الدرقية.

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