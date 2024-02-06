أشرف شرف: عادل إمام عاتب إلهام شاهين بسبب مشهد في رمضان فوق البركان

كشف الكاتب الصحفي أشرف شرف مؤلف كتاب "دولة عادل امام" عددا من المفاجآت عن حياة الزعيم، مؤكدا أن عادل امام قدم أربعة أفلام مع ميرفت أمين لحبها له.

وأضاف شرف في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن أول بطولة لإلهام شاهين كانت أمام عادل امام في فيلم الهلفوت وأنه أعطاها كثيرا من النصائح في التمثيل أدت لحصولها على جوائز.

ممثلة كبيرة

وأوضح شرف أن عادل امام عاتب إلهام شاهين بسبب مشهد في دورها بفيلم "رمضان فوق البركان" قائلا لها أنها ممثلة كبيرة وأهم من أن تظهر في مشهد في فيلم.