البنتاجون: ليس لدينا علم بمقتل أي إيرانيين في الضربات الأخيرة

قال البنتاجون إنه ليس على علم بأي وفيات إيرانية في الضربات الأمريكية الأخيرة، ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.

شنت الولايات المتحدة ضربات جوية في العراق وسوريا، يوم الجمعة، ضد أكثر من 85 هدفا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي يدعمها ردا على هجوم مميت على القوات الأمريكية.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر للصحفيين، إن المؤشرات الأولية، تشير إلى أن الضربات لم تقتل أي إيرانيين، لكنه رجح سقوط ضحايا آخرين دون أن يذكر تفاصيل.

وذكرت قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي قوة أمنية حكومية تضم جماعات مدعومة من إيران، إن 16 من أعضائها قتلوا بينهم مقاتلون ومسعفون.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن مدنيين كانوا من بين القتلى الـ16.

ولفت رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يقدم تقارير عن الحرب في سوريا، إلى أن الغارات في سوريا أسفرت عن مقتل 23 شخصا كانوا يحرسون المواقع المستهدفة.

وقال رايدر للصحفيين: 'من العدل أن نستنتج أنه من المحتمل أن يكون هناك ضحايا مرتبطون بهذه الضربات'، لكنه أضاف أن التقييم جار.

وأضاف أنه كان هناك هجومان على القوات الأمريكية في سوريا منذ ضربات يوم الجمعة، لكن لم تقع إصابات بين الأمريكيين.

وقال البنتاجون إنه لا يريد الحرب مع إيران ولا يعتقد أن طهران تريد الحرب أيضًا، حتى مع تزايد الضغط الجمهوري على الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوجيه ضربة مباشرة.