الحرب تشتعل.. الحوثي يستهدف سفينة جديدة غربي الحديدة

نقلت قناة الميادين عن مصادر خاصة أن عملية عسكرية بحرية دقيقة استهدفت أحد السفن غربي الحديدة وإصابة السفينة بشكل مباشر.

وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية غربي الحديدة تمت بأسلحة نوعية ودقيقة.

وأضافت ان العملية تمت برغم التحليق الأمريكي - البريطاني والقصف المستمر على الحديدة وصعدة منذ أيام.

وكان مصدر مطلع ذكر أن الحوثيين استهدفوا في وقت سابق سفينتين بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وبحسب ما ورد فقد أصاب الهجوم الحوثي إحدى السفينتين.

وذكرت وكالة رويترز أن هيئة بحرية بريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.

وذكرت رويترز نقلا عن شركة "أمبري" للأمن البحري أنه قد تعرضت سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن.

ولفتت شركة "أمبري" للأمن البحري أن السفينة البريطانية تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات كبيرة.