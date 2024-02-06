وزير الإسكان يطالب بسرعة إنهاء مشروعات الخدمات والمرافق بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية والمرافق بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع قُرب تسليم وحدات سكنية بالحي لعددٍ من موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والذين أبدوا رغباتهم في الحصول على وحدات به، بخلاف الوحدات السكنية التي تم تسليمها للموظفين فى مدينة بدر.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على سرعة تسليم وتشغيل باقي المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالحي السكني الثالث R3 ، والمتابعة الدورية لموقف شبكات المرافق، التي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، بجانب خدمة الغاز الطبيعي، والاتصالات، وذلك لتحقيق حياة أفضل للمنتقلين وسكان الحي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1016 فدانا تقريباً، ويضم ٢٤ ألف وحدة ومنطقة فيلات، ومشروعات خدمية تشمل: البريد المصري، والسجل المدني، وخدمة الشهر العقاري، والحضانات، والمدارس، وجارٍ إنشاء وحدة تراخيص للمركبات، وقسم الشرطة، ووحدة الدفاع المدني، بجانب الخدمات الأخرى.

في سياق متصل، قام المهندس شريف الشربيني، ومسئولو جهاز العاصمة، بجوله تفقدية بالحي السكني الثالث ( R3 )، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع، كما تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات تم اسناد لها عمليات التنفيذ، وذلك بحضور الاستشاريين والمشرفين على المشروعات.

وناقش المهندس شريف الشربيني مديري المشروعات والاستشاريين المشرفين فى موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات بالحي، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروعات، مع الأخذ في الاعتبار إنهاء المشرعات الخدمية في أسرع وقت وبأفضل جودة واتقان.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني عدداً من مشروعات الخدمات التعليمية، وأيضاً الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع، للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطروحة وفي الموعد المحدد لاستقبال المستفيدين بالوحدات.

كما قام المهندس شريف الشربيني، بجولة تفقدية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومن ضمنها طريق ٤، والمناطق المحيطة به وأعمال تنسيق الموقع، والطرق الخدمية، وكذا طريق ٣٢ وأعمال تنسيق الموقع، والطرق الخدمية، وكذا المنطقة المحيطة بحديقة الشعب.

