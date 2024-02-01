وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بمدينة "شنغهاي" الصينية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع منطقة الأعمال المركزية بمدينة شنغهاي، يرافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، و وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن زيارته الحالية للصين، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل وصيانة والتسويق لمشروعات مناطق الأعمال المركزية، مما يحقق الاستفادة من تلك الخبرات الكبيرة، والتجارب الناجحة، فى مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، واطلع على نظم إدارة وتشغيل المشروعات، حيث أوضح مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، أن إجمالى الاستثمارات بالمشروع تزيد على 4.2 مليار دولار، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية أكثر من مليون م2، ويحدد كل من المبنى الإداري الشاهق من الدرجة الأولى، ومراكز التسوق العصرية، والمسرح الكبير التابع لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، والممرات الخضراء الحضرية، وغيرها من فئات الأعمال الرئيسية، بشكل مشترك مخطط هذه المدينة.

وأضاف مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، أن مدينة يوني إيليت التابعة لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، تقع في المنطقة الأساسية من مشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، وهي أكبر مجمع تجاري وثقافي في طريق شنغهاي الدائري الأوسط، وتبلغ إجمالي مساحته حوالي 150 ألف م3، مع تخطيط من 5 طوابق فوق الأرض، وطابقين تحت الأرض، ويضم متاجر التجزئة الراقية، وملاهي الأطفال، والسينما الراقية، ومسرح العلوم الإنسانية، ومركز اللياقة البدنية.

وأشاروا إلى أنه تم افتتاح مدينة يوني إيليت رسمياً فى ديسمبر 2023، مما يمثل اكتمال أكبر مشروع تجديد حضري في المنطقة الحضرية المركزية في شنغهاي بعد 10 سنوات من البناء، وفي الوقت الحالي، استقر أكثر من 300 متجر، ويبلغ معدل الإيجار أكثر من 95 %، ولم تجتذب فقط المتاجر الرئيسية العصرية الراقية، مثل Sam's Club، وPrada Gym، ومتجر الصور MELAND CLUB، وBoyuehui، وما إلى ذلك، ولكنها نجحت أيضًا في تقديم سلسلة من منتجات المحتوى الثقافي، مثل المكتبات والبرامج الحوارية والمعارض، وهي ملتزمة بإنشاء ملكية فكرية.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه المبنى الإدارى بمنطقة الأعمال المركزية، وهو برج بارتفاع 230 م2 يه 52 دورا، وتم عرض تفاصيل المنطقة فى فيديو يوضح مراحل التنفيذ، حيث تضم المنطقة مبانى إدارية وتجارية وسكنية وفندقية، كما أشاروا خلال الشرح إلى وجود عدة حدائق تحيط بمشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاى، تشبه النهر الأخضر، الذى يحيط بمنطقة الاعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، المركز التجارى الموجود بالمنطقة، والذى يعد أكبر مشروع تجارى للشركة فى شنغهاى، وتقوم الشركة بتشغيله أيضا، واستمع إلى شرح عن مكوناته بالتفصيل، ونظم إدارته وتشغيله، وكذا تسويقه، الذى حقق نجاحا كبيرا.

