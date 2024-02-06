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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إدارة الأزمات.. الأنبا باسيليوس يتفقد فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب الإيبارشي

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

تفقد أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب بالإيبارشية، تحت شعار "الشباب وإدارة الأزمات"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

يقام المؤتمر بإشراف لجنة الشباب بالإيبارشية، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، حيث شارك في فعاليات اليوم الثاني الأب رمزي جريح، الرئيس العام للآباء اللعازريين بالشرق الأوسط، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

وتابع نيافة المطران سير فقرات اليوم الثاني، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دور الشباب، لخدمة الكنيسة، كما ألقى الأب زمري جريج، محاضرات اليوم حول "إدارة الأزمات في العهد القديم ومع المسيح وفي الكنيسة".

تضمن اليوم أيضًا مجموعات العمل، ومشاركة الرؤى، بالإضافة إلى أمسية ترانيم للمرنمين: صموئيل لطيف، وسارة معروف، ومريم حلمي.

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