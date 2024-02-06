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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق أنجاد بكلية هندسة المطرية يشارك فى معرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شارك فريق أنجاد بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX-2024) " والذي اقيم تحت شعار "يوم المخترعين في تايلاند" بمدينة بانكوك- تايلاند فى الفترة من 2-2-2024 حتى 6-2-2024.

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 تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عمرو عبدالهادى عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور وليد عبد الهادى وكيل الكلية لشئون التعليم .

وقد شارك طلاب فريق أنجاد هندسة المطرية  فى المعرض بمشروعين وهما مشروع  هيكسوديا (HEXODIA ) وهو روبوت صناعي يحل محل ماكينة الـ CNC يهدف لحل مشكلة هدر الوقت و الخامات في الماكينات التقليدية.
وايضا مشروع انفيرنال ( INFERNAL ) وهو مشروع يهدف لحل المشاكل البيئية المتعلقة بالنفايات البلاستيكية للعمل على مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

و أكد الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان علي اهتمام الجامعة بدعم الطلاب والباحثين والمبتكرين وتشجيعهم على تنمية مواهبهم ومهاراتهم  من خلال حثهم على المشاركة فى المسابقات الدولية لما لها من أهمية كبرى فى زيادة خبراتهم وقدراتهم .

وقد أشرف على الفريق الدكتور محمد الموصلي الاستاذ بهندسة المطرية،  مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة ، وتكون الفريق من الطالب أحمد محمد جابر، والطالب باسل ضياء الدين محمد ، والطالب عمر عبدالفتاح قطب ، والطالب زياد محمد صالح.

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فريق أنجاد كلية الهندسة جامعة حلوان عرض بانكوك الدولي يوم المخترعين في تايلاند Jobs Education

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