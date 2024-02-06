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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة القاهرة يزورون معرض الكتاب في إطار خطة أنشطة إجازة منتصف العام

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة زيارة لطلاب الجامعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطة الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي في تطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب والحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث، حيث اطلع طلاب الجامعة على أحدث الكتب والمراجع والروايات في مختلف المجالات، وشاركوا في حضور عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض، وحرصوا في نهاية زيارتهم على اقتناء بعض الكتب التي نالت اهتمامهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها، وتتنوع مجالات الكتب في شتى صنوف المعرفة الإنسانية، وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمي وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017.

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة
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