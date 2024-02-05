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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يجتمع بالقيادات الإدارية وال

عقد الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية اجتماعًا بالقيادات الإدارية والتدريسية لمتابعة سير العمل، واستعدادات الجامعة للفصل الدراسي الثاني، بحضور الدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور عماد جميل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور بهاء مصطفى وكيل الكلية لشئون التدريب والصناعة،  مصطفى حسن متولي أمين عام الجامعة، و أيمن زين مدير الكلية.

خلال الاجتماع تم استعراض الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة ومناقشة إمكانية إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالجامعة تماشيًا مع ما يشهده الجهاز الإداري بالدولة من تطوير، كما تم استعراض جاهزية الجامعة لاستقبال للفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2023-2024؛ من خلال الانتهاء من صيانة القاعات الدراسية والمعامل حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

 

وطالب رئيس الجامعة بضرورة ضبط منظومة العمل الإداري والسياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين الأداء الفردي والمؤسسي، مؤكدًا على أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد هدفه الصالح العام.

 

وأشاد الدكتور جان بجهود القائمين على الإشراف على العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن تظافر الجهود هو أساس نجاح أي منظومة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة وإعلان النتائج.

جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور جان هنري حنا استعدادات الجامعة للفصل الدراسي الثاني الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة

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