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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة و3 مصابين.. الأسماك تُشعِل مشاجرة مسلحة بين صيادي سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة صياد في نهاية العقد الثالث من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، كما أصيب شقيقه العشريني و3 صيادين آخرين، في  مشاجرة بالأسلحة النارية دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة دائرة القسم، ووقوع جثة ومصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من:" طرف أول أيمن م ف ا- 29 سنة- صياد- مصابًا بطلق ناري بالصدر، شقيقيه محمد م ف ا- 23 سنة- صياد- مصابًا جرح بفروة الرأس، وإدريس م ف ا- 28 سنة- صياد- مصابًا جرح بفروة الرأس"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وطرف ثانٍ كلًا من:" بدوي م ع م- 63 سنة- صاحب محل أسماك- مصابًا جرح قطعي الرأس، نجله عبد الرحمن ب م ع- 27 سنة- صياد مصابًا جرح قطعي بالفخذ الأيمن"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

والطرفان يقيمان دائرة مركز شرطة سوهاج، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض "مطواه".

وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الثاني من الطرف الثاني إصابة الأول من الطرف الأول التي أودت بحياته من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات بين الطرفين على أولوية بيع الأسماك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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