محافظ سوهاج: السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بالصعيد

أكد محافظ سوهاج، طارق الفقي ، أن السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر، يعد أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقد قامت المحافظة خلال الفترة الماضية بإجراء القرعة العلنية للمراحل الأولى والثانية والثالثة بعدد 97 محلاً تجارياً لأنشطة متنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع رؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاهدته اليوم الاثنين مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 18 محلاً تجارياً بالسوق الحضري الجديد "المرحلة الرابعة" في شرق مدينة سوهاج، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة .

وقال المحافظ، إن عدد المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط التي جرى وضعها في إعلان تأجير هذه الوحدات بلغ 828 متقدماً، وقد تم اختيار أحد المتقدمين، وأحد الأطفال لسحب القرعة، حيث تم سحب 5 فائزين لأنشطة بيع وتصنيع الملابس، و2 لبيع الأدوات الصحية، و2 لبيع الأكياس، و3 لبيع المسلتزمات الطبية والأدوات الكهربائية وقطع غيار كمبيوتر، و3 لبيع الألبان والجبن ومستلزمات الحلويات ولعب الأطفال، و3 لبيع التحف والهدايا والعطور والزهور.