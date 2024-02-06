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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يناقش تفعيل التعاون مع ممثلي شركات بمعرض الدفاع العالمي بالرياض

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي عدد من أجنحة الشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي “WDS 2024” والمُقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورافقه في الجولات التفقدية وفد من الإنتاج الحربي يضم كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، و محمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقام الوزير "محمد صلاح" بزيارة جناحيّ "هانوا" و"KDI" الكوريتين الجنوبيتين، كما قام بتفقد جناح الشركة العمانية لإنتاج الذخيرة الصغيرة، وكذا جناح شركة "رايثون" الأمريكية، إضافةً إلى جناح كل من وزارة الدفاع السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، وجناح شركة "إيدج" الإماراتية، وتم لقاء ممثل شركة "TBS" البلغارية.

من ناحية أخرى حرص الوزير "محمد صلاح" على تلبية دعوة الدكتور Haluk GÖRGÜN رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية لزيارة أجنحة عدد من الشركات التركية المشاركة بمعرض الدفاع العالمي ٢٠٢٤ والمتخصصة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة وكذا في مجال تصنيع الذخائر الصغيرة والكبسول ومنها شركة "ريبكون" التركية.

وحرص الوزير على إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي، وتم مناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وقام وزير الإنتاج الحربي بالإطلاع على منتجات الشركات التي تم زيارتها والمتخصصة في مختلف المجالات التصنيعية العسكرية واستمع إلى شرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أبرز منتجاتها العسكرية، مشيداً بما شاهده من معروضات.

وأعرب ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها عن تطلعهم إلى تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق لعقد شراكات إستراتيجية مثمرة مع شركات الإنتاج الحربي.

والتقى الوزير "محمد صلاح" -خلال فاعليات المعرض- بالسفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على أن معرض الدفاع العالمي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

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