غداً..بدء تظلمات أولى وثانية ثانوي على امتحانات نصف العام لمدة أسبوعين بالجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام من النتائج على امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بالإدارات التعليمية التابع لها المدرسة بداية من غدٍ الاربعاء 7 فبراير ولمدة اسبوعين.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن خطوات تقديم التظلم بالإدارة التعليمية كالتالي:-

-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها .

-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٤٠) أربعون جنيها فى المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019 .

-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته .

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .