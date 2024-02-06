استهداف طائرة أباتشي إسرائيلية بصاروخ سام 7 غرب غزة



نجحت كتائب القسام وكتائب المجاهدين في استهداف طائرة مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة.

وكان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قد أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز

وأشار في تصريحات له؛ الي ان الاحتلال الاسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريح و 10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر

وبين أن مستشفيات القطاع تعاني نقص حاد في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية بالإضافة الي نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية

ولفت الي ان المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 ايام نتيجة نقص الوقود، مشيرا الي ان الاحتلال الاسرائيلي يعيق حركة سيارات الاسعاف

وقال أيضا : طواقم الاسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الاسعاف

وأتم تصريحاته قائلا : الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام.