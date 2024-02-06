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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية: الخميس القادم بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن تظلمات الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024 ستبدأ يوم الخميس القادم الموافق الثامن من فبراير الحالي، وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً. 


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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وأكد وكيل الوزارة، أن التظلمات تم توزيعها على المقار العشر بكل ادارة تعليمية، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحقيق سرعة الإنجاز، ومنعا للتزاحم، كما أكد أيضا ان التظلمات تبدأ يوميا من التاسعة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، بالمقار الآتية: 
إدارة شرق طنطا، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية
إدارة غرب طنطا، بمدرسة طنطا الحديثة بنات
إدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية
إدارة غرب المحلة بمدرسة مدرسة أبو عبيده بن الجراح التجارية "مقر شئون الطلبة"
إدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية
إدارة قطور بديوان الإدارة إدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات
إدارة زفتى بمدرسة الشهيد أبو الخير ع بنين
إدارة سمنود بمدرسة القاضي بكار الابتدائية إدارة كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية

التربية والتعليم بالغربية التظلم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الإدارات التعليمية الشهادة الإعدادية الطلاب وأولياء الأمور الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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