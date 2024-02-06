عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، ليتاح الاستعلام عنها إلكترونيا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين في محافظة الشرقية .

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم بنسبة نجاح 87.61٪. 

وخلال مراسم اعتماد  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 . 

رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم

أتاح موقع البوابة الالكترونية لمحفظة الشرقية ، رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx 

وعلى رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx  ، يجد كل طالب تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية ، من خلال ادخال اسمه او رقم جلوسه ثم الضغط على عرض النتيجة 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم .. بالدرجات

تظهر على رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx ، نتيجة كل طالب بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان .

حيث يجد كل طالب بمجرد الدخول على رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx  وإدخال البيانات المطلوبة ، درجاته في جميع المواد الاساسية وغير الاساسية و المجموع الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وأدى امتحانات  الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عدد 141502 طالبا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وعقب اعتماد  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، سيتم إتاحتها في جميع المدارس ، بعد اعلانها إلكترونيا على رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

تظلمات الشهادة الإعدادية

  • يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
  • يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
  • يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
  • بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه
  • بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
  • في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الشرقية الشهادة الإعدادية الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مصر تدين الهجوم الإرهابي الواقع أمام إحدى المحاكم في إسطنبول

خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي .. الرئيس يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

تزوير توكيلات الرئاسة.. طنطاوى فى ورطة امام المحاكم..|شاهد

خلال ساعات.. الصندوق السيادي يحسم مصير طرح شركة وطنية و 4 عروض مقدمة للاكتتاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

العلاج والوقاية.. عدم إنتظام ضربات القلب 

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ