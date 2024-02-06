رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، ليتاح الاستعلام عنها إلكترونيا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين في محافظة الشرقية .
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم بنسبة نجاح 87.61٪.
وخلال مراسم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 .
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم
أتاح موقع البوابة الالكترونية لمحفظة الشرقية ، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx
وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx ، يجد كل طالب تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية ، من خلال ادخال اسمه او رقم جلوسه ثم الضغط على عرض النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم .. بالدرجات
تظهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx ، نتيجة كل طالب بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان .
حيث يجد كل طالب بمجرد الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx وإدخال البيانات المطلوبة ، درجاته في جميع المواد الاساسية وغير الاساسية و المجموع الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024
وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عدد 141502 طالبا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، سيتم إتاحتها في جميع المدارس ، بعد اعلانها إلكترونيا على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx
تظلمات الشهادة الإعدادية
- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
- يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه
- بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .