رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، ليتاح الاستعلام عنها إلكترونيا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين في محافظة الشرقية .

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم بنسبة نجاح 87.61٪.

وخلال مراسم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم

أتاح موقع البوابة الالكترونية لمحفظة الشرقية ، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx ، يجد كل طالب تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية ، من خلال ادخال اسمه او رقم جلوسه ثم الضغط على عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم .. بالدرجات

تظهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx ، نتيجة كل طالب بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان .

حيث يجد كل طالب بمجرد الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx وإدخال البيانات المطلوبة ، درجاته في جميع المواد الاساسية وغير الاساسية و المجموع الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عدد 141502 طالبا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، سيتم إتاحتها في جميع المدارس ، بعد اعلانها إلكترونيا على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

تظلمات الشهادة الإعدادية