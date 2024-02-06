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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تواصل مطاردة مافيا الدولار وتضبط قضايا اتجار بـ34 مليون جنيه

صدى البلد

واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (22) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى (34 مليون جنيه). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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