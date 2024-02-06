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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أولياء الأمور: ورش “مجلة نور” حررت أبناءنا من الألعاب الإلكترونية.. صور

الورش الفنية لمجلة
الورش الفنية لمجلة نور

عبر الأطفال الزائرون لركن الطفل لمجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عن سعادتهم خلال مشاركتهم بالورش الفنية والتوعوية التي قدمتها المجلة؛ بهدف زيادة إدراكهم ووعيهم الفني والمجتمعي، حيث شكر أولياء الأمور القائمين على المجلة وفاعليتها بالمعرض، مثمنين دور مجلة "نور" التربوي والتوعوي والفني، وسعادتهم بإتاحة الفرصة لأطفالهم على اكتشاف مواهبهم واستعادة طاقتهم، وتقوية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير صحتهم العقلية والذهنية.

 

كما أكد الفنانون المشاركون بالورش على أن هذه الورش الفنية والتوعوية هي في حد ذاتها الطريقة الأسهل والأبسط وكذلك الأكثر فاعلية للتأثير في الطفل وتقويم سلوكه بشكل غير مباشر، فضلا عن أن ورش الحكي والتوعية عملت على تنمية مهارات الاستماع لدى الطفل، وزيادة وعيهم وادراكهم بالواقع المحيط من حولهم وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المهمة مثل كيفية حفاظ الطفل على مساحته الشخصية وعدم تعدي الآخر عليه ومعرفه حدوده وحدود الغير.

 

وكذلك الورش الخاصة بأهمية التشجير والزراعة وتشجيع الأطفال على البستنة التي تعزز المهارات الاجتماعية أيضًا. كما أن مناقشة المهام والاتفاق عليها، وطرح الأسئلة ومعرفة المزيد من المعلومات حول النباتات، كلها عناصر أساسية تجعل البستنة مهمة رائعة لمشاركتها مع الأطفال.

 

كما أكد المشاركون في ختام المعرض أن هذه الورش تعد محاولة جيدة لمساعدة الأطفال على التحرر من كافة أشكال الجذب الإلكتروني لأجهزة الحاسوب والتليفونات المحمولة، وإدمان الألعاب الإلكترونية، من خلال تنمية المهارات الأساسية التي تعنى بالأداء الحركي للطفل باستخدام أدوات الصلصال وأقلام التلوين والفرش وغيرها، فضلا عن أن ممارسة فنون الرسم والتلوين واستخدام الصلصال تساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم بشكل إيجابي.


وقال الأطفال المبدعون: إن ارتباطنا بمجلة نور بعد هذه الورش أصبح وثيقا لما شاهدناه من اهتمام وتقدير لقدراتنا ومواهبنا.

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الطفل الأزهر الورش الفنية الإلعاب الإلكترونية

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