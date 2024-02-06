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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتكب خطأ شديدا.. بن غفير يعتذر عن سخرية ابنه من الرئيس الأمريكي

بن غفير
بن غفير

اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.

وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة إكس فوق صورة لبايدن: "من المهم رفع مستوى الوعي حول مرض الزهايمر الذي يمثل سببا رئيسياً للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن"، ثم حذف المنشور.

ويسعى الرئيس الأميركي (81 عاماً) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره.

لاحقاً، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن "ابنه الحبيب" ارتكب "خطأ جسيماً" وأنه "يرفض بشدة" ذلك؛ بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف الوزير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية بالعبرية أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".

وبحسب بن غفير فإنه لا مكان لمثل هذه التعليقات "المهينة.. أعتذر عن حديث ابني".

وكان وزير الأمن القومي قد انتقد الرئيس الأمريكي لعدم كفاية المساعدات التي تقدمها واشنطن للدولة العبرية في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

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