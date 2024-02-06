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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

صدى البلد

منذ قرابة الـ7 أشهر، تصدر المطرب الشعبي عبده نجم تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أصغر عريس" بعدما أعلن خطوبته على المطربة الشابة منه قدري حيث ترددت الشائعات حينها بأنهما يبلغان من العمر 13 عاما فقط.

شاهد الفيديو:

لكن العروسين خرجا عن صمتهما وأعلنا أنهما يبلغان من العمر 17 عام ويعملان كمطربان شعبيان بجانب دراستهما، وأنهما يحبان بعضهما كثيرًا.

لم تدُم الخطبة كثيرًا حتى أعلنا الثنائي فسخها بعد عدة أشهر. لكن المثير في هذا الأمر هو إعلان عبده نجم عن خطوبته لصديقة خطيبته السابقة "الأنتيم" التي تدعى شهد الكروانة.

شاهد الفيديو:

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