أخبار التعليم| قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، ليتاح الاستعلام عنها إلكترونيا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين في محافظة الشرقية .





إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة



بدأت كليات جامعة القاهرة، فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات؛ وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت- تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة -عقب انتهاء كل امتحان، حيث أعلنت كليات الآداب، والإعلام، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة نتائج الامتحانات بها وعدد من الكليات الأخرى؛ وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعًا.







قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا عاجلا بشأن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 .



إنشاء وحدة للبحث العلمي بكل محافظة لدعم ورعاية طلاب المدارس المتميزين والمبتكرين





وزير التعليم يكشف ملامح تطوير المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية





أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اهتمت بتطوير المناهج الدراسية لتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم .



وفد من جامعة بني سويف الأهلية يشارك في برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية



شارك وفد من جامعة بني سويف الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، في فعاليات برنامج التوعية المجتمعية بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار مبادرة «أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن»، التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكنيسة المصرية.





حفل لتخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بهندسة وحاسبات عين شمس



شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، بحضور د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والبروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، ود. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.



