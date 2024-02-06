وزير التعليم يكشف ملامح تطوير المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اهتمت بتطوير المناهج الدراسية لتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن الوزارة بدأت رحلة تطوير المناهج الدراسية بالمرحلة الابتدائية وفق المعايير الدولية .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم وضع الإطار العام لـ تطوير المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية، وتم الانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة مع الاهتمام بـ :

البنية المعرفية للطلاب

دمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال

الاهتمام بالقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد تطوير الثانوية العامة ، مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، حيث ترتكز الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلًا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأعضاء المجلس، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية، فضلًا عن دوره الهام كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب.

وقد حضر الاجتماع المستشار أشرف السيد المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور طارق عمارة نائب رئيس المجلس، والدكتور عمرو الدسوقى أمين المجلس، والأستاذ أمين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، والأستاذ محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، وأعضاء المجلس بمختلف المحافظات.