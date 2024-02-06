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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف| في اليوم العالمي للقضاء على الختان.. القومي للمرأة يكشف جهود اللجنة الوطنية

صدى البلد

أعد المجلس القومى للمرأة "انفوجراف" يكشف عن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ عام 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2023؛ وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام.


وكشف الانفوجراف عن جهود اللجنة الوطنية فى أرقام، جاءت كما يلى :

- إجمالي ما نفذته اللجنة منذ بداية إنشائها، عدد 6,033 نشاط

-  الأنشطة استهدفت 108,633,748 تواصل توعوي مع
(62,118,497 سيدة/ 36,103,223 رجل/ 10,412,028 طفل)

 

- حملات طرق الأبواب 29.103.508

- دورات تدريبية 67.400

- الشكاوي والاستفسارات 6.334

- الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: 15 نشاط استهدف 78,787,975 وصول لعدد (48,729,439 سيدات / 30,058,536 رجال)

- قوافل توعوية وطبية 18,608

- فعاليات متنوعة 102.848

- قوافل رقم قومي 4.488

- بلاغات خط المشورة  2.214

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