نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب منتخب مصر.. القرار الرسمي خلال ساعات

كشف ماهر همام نجم الأهلي السابق أن حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، يعد الأقرب لقيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي فيتوريا.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "حسام حسن يقترب بقوه من تدريب منتخب مصر .. والقرار الرسمي خلال ساعات 🇪🇬"

ورحل البرتغالي روي فيتوريا عن قيادة الفراعنة بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية.

ويتولى حاليًا محمد يوسف القيادة الفنية للفراعنة بشكل مؤقت، ولكن بعد الاستقرار على اسم المدرب، سيكون يوسف في منصب المدرب العام في الجهاز الجديد.