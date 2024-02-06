نجم الزمالك يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب محمد يوسف

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق، على تعيين محمد يوسف ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وكتب اسامة حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تخيل بعد الفشل في كل حاجه ودول اخر فرقتين وقاعد في البيت ومحدش بيتفاوض معاه بقدرة قادر بقي مدرب منتخب مصر الأول".

وأضاف: "منكم لله بعض الإعلاميين واعضاء مجلس اتحاد الكورة وربنا لو انا مسؤول لقعدتكم في البيت الناس خلاص علة اخرها".

ورحل البرتغالي روي فيتوريا عن قيادة الفراعنة بعد توديع منتخب مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية.