ميدو: حسام حسن المدرب الأنسب لقيادة منتخب مصر.. هيرجع هيبتنا

رشح أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، لتولي تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال ميدوفي تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن أسطورة، وكان لعيب عظيم، ومدرب كبير، وحصل على خبرات كبيرة جدًا، وأنا عن نفسي أتمنى أشوفه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر".

وأضاف ميدو: "منتخب مصر محتاج مدير فني يرجعله هيبته، ويرجعله شخصيته، وأنا متأكد إن حسام حسن لديه تلك الجزئية.

وتابع: "مينفعش نجيب حسام حسن ونرميه في النار، لازم نحميه، أنا عارف إن حسام مش جاي.. الاتجاه داخل اتحاد الكرة عدم التعاقد معه".