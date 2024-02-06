ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.
سعر الذهب الآن في مصر
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلى هبوط جميع الأعيرة.
سعر الذهب اليوم مصر
الذهب عيار 24
عيار 24
4028.5
بيع
3914.25
شراء
الذهب عيار 22
عيار 22
3692.75
بيع
3588
شراء
الذهب عيار 21
عيار 21
3525
بيع
3425
شراء
الذهب عيار 18
عيار 18
3021.5
بيع
2935.75
شراء
الذهب عيار 14
عيار 14
2350
بيع
2283.25
شراء
الذهب عيار 12
عيار 12
2014.25
بيع
1957.25
شراء
الذهب عيار 9
عيار 9
1510.75
بيع
1467.75
شراء
الجنيه الذهب
جنيه ذهب
28000
بيع
27200
شراء
أونصة
أونصة
2031 $
بيع
2030 $
شراء
سعر الذهب اليوم في مصر
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
30890 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
30935 جنيه
جنيه ذهب
28200
بيع
27400
شراء
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
15380 جنيها
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
30890 جنيها
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.