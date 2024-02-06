عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلى هبوط جميع الأعيرة.

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24

عيار 24
4028.5
بيع
3914.25
شراء

الذهب عيار 22

عيار 22
3692.75
بيع
3588
شراء

الذهب عيار 21

عيار 21
3525
بيع
3425
شراء

الذهب عيار 18
عيار 18
3021.5
بيع
2935.75
شراء

الذهب عيار 14
عيار 14
2350
بيع
2283.25
شراء

الذهب عيار 12
عيار 12
2014.25
بيع
1957.25
شراء

الذهب عيار 9
عيار 9
1510.75
بيع
1467.75
شراء

الجنيه الذهب

جنيه ذهب
28000
بيع
27200
شراء

أونصة

أونصة
2031 $
بيع
2030 $
شراء

سعر الذهب اليوم في مصر

 

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
30890 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
30935 جنيه

جنيه ذهب
28200
بيع
27400
شراء

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
15380 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
30890 جنيها

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

 

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

الذهب 

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

كيفية دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

كيفية دفع مخالفات المرور من الموبايل 2024

وظائف خالية للشباب في تخصصات مختلفة.. تعرف على الشروط

هبوط جميع الأعيرة.. أسعار الذهب الآن في مصر

خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024

لو بالمعاش.. كيفية الحصول على قرض بنك ناصر لشراء سيارة

دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل.. تعرف على الخطوات

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024 .. ظهرت الآن

لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

نادي سيراميكا كليوباترا يهنئ حسام حسن على تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

الصحة تعلن عن بروتوكول تعاون حول الأثر المالي والإكلينيكي للغسيل الكلوي البريتوني

ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ