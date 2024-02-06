ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلى هبوط جميع الأعيرة.

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24

عيار 24

4028.5

بيع

3914.25

شراء

الذهب عيار 22

عيار 22

3692.75

بيع

3588

شراء

الذهب عيار 21

عيار 21

3525

بيع

3425

شراء

الذهب عيار 18

عيار 18

3021.5

بيع

2935.75

شراء

الذهب عيار 14

عيار 14

2350

بيع

2283.25

شراء

الذهب عيار 12

عيار 12

2014.25

بيع

1957.25

شراء

الذهب عيار 9

عيار 9

1510.75

بيع

1467.75

شراء

الجنيه الذهب

جنيه ذهب

28000

بيع

27200

شراء

أونصة

أونصة

2031 $

بيع

2030 $

شراء

سعر الذهب اليوم في مصر

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE

30890 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

30935 جنيه

جنيه ذهب

28200

بيع

27400

شراء

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

15380 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE

30890 جنيها

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

الذهب

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.